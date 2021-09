Calciomercato Roma, agenda piena | Altro incontro per Pinto

Calciomercato Roma, agenda pieno: altro incontro per Pinto. Smentite le voci di questa mattina che vedevano un nuovo colloquio

Nessun incontro. Almeno per il momento. Tutto è rimasto fermo a due giorni fa, quando l’entourage di Lorenzo Pellegrini ha incontrato Tiago Pinto per cercare di mettere a punto il rinnovo di contratto del capitano giallorosso. Questa mattina si erano diffuse delle indiscrezioni su un possibile nuovo colloquio tra le parti avvenuto nella giornata di ieri. Ma il sito voce giallorossa ha smentito questa ipotesi, sottolineando come Pinto ha sì incontrato un procuratore, ma quello è Paolo Busardò. Il colloquio sarebbe avvenuto in un noto locale della capitale. Quindi, al momento, per quanto riguarda la questione relativa a Pellegrini, non ci sono delle novità. Si attende l’evolversi della situazione.

LEGGI ANCHE: Lazio-Roma, parte la vendita dei biglietti | Si entra in clima derby

LEGGI ANCHE: Rivoluzione Totocalcio, si vince anche con il “3” | Ufficiale il nuovo regolamento

Calciomercato Roma, con Pellegrini nessun incontro

Non c’è stato quindi nessun incontro. Nulla. Si temporeggia. Pellegrini, come detto, per mettere nero su bianco vuole un estensione del contratto fino al 2026 (e su questo, le idee, combaciano con quelle giallorosse) e un ingaggio di 4 milioni di euro compresi i bonus. Come vi abbiamo anche spiegato ieri, per arrivare a questo punto, Tiago Pinto è pronto a sforare il budget. Cosa che è già successo per il contratto di Abraham. La firma dovrebbe comunque arrivare, per la gioia di Mourinho, che non pensa minimamente, nelle prossimo stagioni, di lavorare a Roma senza Lorenzo in campo. Lui è quello che dovrà garantire equilibrio in mezzo al campo e gol, anche. I tempi d’inserimento di certo non gli mancano.

Bene, la situazione comunque è chiara. Chiarissima anche: probabilmente il calciatore attende l’ultimo passo del general manager portoghese per legarsi ai colori giallorossi per i prossimi anni. Poi di conseguenza ci sarà anche l’annuncio ufficiale.