Calciomercato Roma, Pinto traccia la via | “Complesso, ma ce la faremo”

Prima del fischio d’inizio di Roma-CSKA Sofia Pinto è intervenuto ai microfoni Sky. Uno sguardo sullo stato di forma della squadra, e sul rinnovo del capitano.

La Roma è in campo nell’esordio della Conference League. Allo stadio Olimpico si sta giocando contro il CSKA Sofia, Josè Mourinho ha scelto per l’ampio turn-over. All’intervallo giallorossi avanti per 2-1, dopo un inizio sottotono. Prima della gara, ai microfoni Sky è intervenuto Tiago Pinto, il GM giallorosso ha tracciato un bilancio sulla situazione della squadra e si è soffermato sul rinnovo del capitano Lorenzo Pellegrini.

In apertura si è parlato delle differenze nel club dall’arrivo della gestione Friedkin in poi: “L’ambiente è un po’ diverso, come sempre nel calcio quando arrivano i risultati l’ambiente è diverso. Credo che c’è anche un’altra ragione che i tifosi hanno capito: i Friedkin stanno cambiando il club e pian piano le differenze si vedono.” In seguito sul rapporto con Josè Mourinho e la paura di pressioni: “Sinceramente ciò che mi dà fastidio è pensare che un allenatore debba mettere pressione ad una società: io non lavoro così, Mourinho non lavora così. Dal primo giorno lavoriamo insieme per la Roma, parliamo ogni giorno e stiamo facendo ciò di cui ha bisogno la Roma, nessuno di noi lavora sotto pressione.”

Tiago Pinto traccia la via per il rinnovo di Pellegrini

Ma passiamo al tema più caldo in casa Roma, il rinnovo del capitano Lorenzo Pellegrini. Tiago Pinto non ha alcun dubbio su quale sia la via da seguire: “I Friedkin hanno dato a Lorenzo e a tutti i calciatori un progetto solido e coeso. Lorenzo ci ha dato tanta qualità e professionalità. Anche la leadership di Lorenzo ha fatto cambiare l’ambiente. Abbiamo voglia che rimanga e anche lui ha voglia di rimanere ma non posso ogni giorno aggiornarvi su una trattativa complessa che ha bisogno di tempo ma non è un problema. Vogliamo che rimanga e che possa essere il capitano, lui qui sta bene.”

Dunque un ulteriore apertura ma anche un’ammissione, non è una trattativa semplice ma tutti gli sforzi stanno andando verso la stessa direzione, in primis quelli di Josè Mourinho. In chiusura si parla di Eldor Shomurodov: “Abbiamo cercato più di un profilo ma poi abbiamo scelto Eldor e siamo molto felici. Ha margini di crescita grandi. Non dimentichiamo che è arrivato qui un anno fa, credo che il suo adattamento al calcio italiano e alla Roma gli permetterà di diventare più forte, anche con Mourinho e lo staff può migliorare alcune cose come il colpo di testa. È nel club giusto per diventare un calciatore migliore. Forse all’inizio le persone non hanno capito bene, ma in questi mesi di lavoro si è capito che può diventare molto forte.”