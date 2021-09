Calciomercato Roma, attesa logorante | Occasione low cost

Calciomercato Roma, affare a parametro zero: l’occasione low cost ingolosisce e non poco Tiago Pinto, che potrebbe ritornare alla carica.

Per assecondare in toto le richieste del proprio allenatore, la Roma dovrebbe affondare il colpo per quel centrocampista spasmodicamente cercato da Pinto per tutta la sessione estiva di calciomercato. Situazione per certi versi paradossale, se si pensa alla celerità con la quale il general manager ha chiuso per Abraham e Vina, i cui acquisti, va detto, sono nati da “imprevisti” non preventivabili alla vigilia. Cristante sta impressionando tutti per la grande abnegazione profusa sin da subito, ma è indubbio che Mou vorrebbe plasmare una squadra che possa contare su almeno un altro tassello in mediana, utile sia in termini di qualità, che in termini di quantità.

Calciomercato Roma, stallo per il rinnovo di Zakaria

Uno dei profili monitorati è sicuramente quello di Denis Zakaria, centrocampista in forza al Borussia Mönchengladbach che al momento non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. Estate turbolenta la sua, con il cambio di procuratore avvenuto in seguito alla mancata definizione di un addio per certi versi annunciato, ma mai concretizzatosi. Secondo quanto riportato da “Il Romanista”, sebbene la volontà del club tedesco sia quella di rinnovargli il contratto, il calciatore sta temporeggiando per capire il da farsi.