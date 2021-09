Roma, nuovo decreto anti-Covid | La decisione sugli stadi

Roma, c’è il nuovo decreto Anti-Covid emanato dal governo. E c’è anche una decisione sugli stadi italiani. Ecco le ultime

Il governo, in queste ore, sta decidendo molti punti per cercare, in autunno, di non mettere nuovamente restrizioni per via della pandemia di coronavirus. E tra le carte dell’esecutivi guidato da Mario Draghi, ci sono finiti ovviamente anche le richieste delle società italiane di calcio di poter aumentare il pubblico negli stadi. Al momento, la soglia, è fissata al 50% della capienza massima. Ma non c’è dubbio che sono ancora pochi, soprattutto guardando cosa succede, senza nessun problema, in giro per l’Europa.

In ogni caso, una decisione sembra essere stata presa. Almeno fino al prossimo 1 ottobre, si entrerà nei vari impianti sportivi con le stesse modalità che ormai i tifosi conoscono: obbligo di green pass, e questo probabilmente rimarrà anche dopo, e sempre a metà della capienza massima. Una delusione, perché, comunque, all’esterno e distanziati, o al massimo con la mascherina, le percentuali di contagio – secondo gli esperti – sembrano davvero minime.

Roma, ecco il nuovo decreto

Per le società non cambia praticamente nulla. Ovviamente qualora si passasse in zona gialla, gli eventi sportivi potrebbero esseri seguiti ancora da meno persone. Ma tant’è, al momento è così. Le società spingevano per arrivare almeno al 75%, ma per il momento la decisione del governo non è cambiata. Si rimane così, senza stravolgere le cose.

Poi, il prossimo mese, qualora la curva epidemiologica, dovesse continuare a scendere, ci potrebbero essere delle novità importanti. Ma fino all’1 ottobre, tutto rimane così, bloccato e fermo. La sensazione, comunque, è che un aumento della capienza sia vicino. Per il bene delle società che comunque hanno investito molto per adeguarsi alle norme di sicurezza, e per i tifosi che hanno voglia di tornare all’interno degli impianti sportivi per seguire la propria squadra. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane.