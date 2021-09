Roma-CSKA Sofia, formazioni ufficiali | Rivoluzione Mou

By

Tutto pronto per l’esordio in Conference League della Roma, contro il CSKA Sofia. Mourinho ha scelto gli undici titolari per affrontare la formazione bulgara.

Manca pochissimo all’esordio della Roma nella Conference League. Prima assoluta per la terza competizione europea, i giallorossi hanno trovato l’accesso ai gironi dopo aver eliminato il Trabzonspor ai playoff. Josè Mourinho è stato chiaro nella conferenza della vigilia, ci tiene moltissimo alla competizione. Di fronte i bulgari del CSKA Sofia, formazione reduce dal pareggio per 1-1 nel derby contro lo Slavia Aofia.

La Roma invece è reduce da un avvio di stagione fulminante, cinque vittorie in cinque gare ufficiali condite da 16 reti all’attivo e solo 3 subite. Andiamo a scoprire le scelte del tecnico portoghese, che ha all’orizzonte un mini-ciclo intenso di gare tra Europa e campionato.

Roma-CSKA Sofia, le scelte degli allenatori

Ampio turnover per Josè Mourinho, che fa tirare il fiato a molti dei titolari. Confermatissimo il capitano Lorenzo Pellegrini, assolutamente protagonista della Roma targata Special One. Straordinari anche per Mancini e Karsdorp, mentre El Shaarawy partirà titolare dopo aver risolto la gara contro il Sassuolo. Ecco le scelte dei due tecnici.

AS ROMA (4-2-3-1) : Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini (C), El Sharaawy; Shomurodov.

