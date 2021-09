Roma-CSKA Sofia, Karsdorp fuori all’intervallo | La situazione

La Roma ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio contro il CSKA Sofia. Ma alla ripresa Mourinho ha perso un pezzo pregiato della difesa giallorossa.

La Roma è in campo in questi minuti allo stadio Olimpico, nell’esordio in Conference League contro il CSKA Sofia. Dopo un inizio decisamente insufficiente, con i bulgari che hanno trovato il vantaggio, la prima frazione si è chiusa sul 2-1 per i giallorossi. Decisive le reti di Lorenzo Pellegrini, con un delizioso tocco sotto, e Stephan El Shaarawy già match winner contro il Sassuolo.

Ad inizio ripresa però il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti con una nuova grana, Rick Karsdorp è rimasto negli spogliatoi. Al posto del laterale olandese in campo Ibanez, e non Reynolds, bocciatura decisiva probabilmente per il terzino statunitense. Ecco quali sono le condizioni del titolare della fascia destra della Roma.

Karsdorp out a fine primo tempo, le sue condizioni

Il terzino olandese non è rientrato nella ripresa della prima giornata di Conference League. Subito è salito l’allarme in casa giallorossa, si parla di affaticamento muscolare per ora. In campo il centrale brasiliano, Roger Ibanez. Non una grande notizia per Josè Mourinho, con la Roma attesa da tantissimi impegni ravvicinati. Domenica pomeriggio si torna in campo in quel di Verona, poi a stretto giro la prima giornata infrasettimanale della Serie A, contro l’Udinese. Tutte le speranze sono riposte sul fatto che si tratti di un semplice affaticamento, senza ulteriori, drammatiche conseguenze. La fascia destra di difesa infatti è forse il ruolo più scoperto in rosa attualmente.