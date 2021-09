Roma – Cska Sofia, Mourinho ha già deciso | Le ultime di formazione

Questa sera la Roma ospita all’Olimpico il Cska di Sofia per la gara d’esordio nei gironi di Conference League. Mourinho pensa a qualche possibile cambio.

Neanche il tempo di riprendere fiato dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Sassuolo che la Roma è pronta a tornare in campo. Questa sera all’Olimpico sarà di scena il Cska di Sofia, per la prima sfida del girone di Conference League. Una competizione cui José Mourinho ha confermato di tenere tanto sottolineando come l’ambizione della Roma debba essere quella di vincere il trofeo. I molti incontri ravvicinati che attendono i giallorossi nelle prossime settimane impongono però al tecnico portoghese qualche rotazione. E così in vista della sfida di questa sera contro i bulgari lo Special One sta ragionando su qualche possibile cambio rispetto all’undici di partenza visto in questo avvio di stagione.

La partita con il Cska di Sofia potrebbe inoltre essere l’occasione per chi ha giocato meno di dimostrare il proprio valore e cercare di scalare le gerarchie.

Roma – Cska, qualche cambio per Mou | Ecco chi può riposare

A poche ore dal fischio d’inizio cominciano a delinearsi quelle che dovrebbero essere le scelte dell’allenatore portoghese. In un Olimpico che va verso il tutto esaurito con 30 mila spettatori paganti la Roma dovrebbe infatti ritrovare Chris Smalling al centro della difesa. Il giocatore inglese è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio che ne ha rallentato l’avvio di stagione e Mourinho pare deciso a puntare su di lui anche per concedere un po’ di riposo a Gianluca Mancini. Potrebbe rifiatare anche Nicolò Zaniolo: dopo un lungo stop il centrocampista è rientrato a pieno regime ma Mourinho non vuole caricare eccessivamente il suo ritorno. Chi invece pare destinato a non riposare, secondo Angelo Mangiante di Sky Sport, è Lorenzo Pellegrini. Il capitano è il vero indispensabile di Mourinho in questo primo scorcio di stagione e anche stasera sarà in campo dal primo minuto. In attacco spazio a Shomurodov, mentre dopo il gol partita contro il Sassuolo El Shaarawy dovrebbe trovare posto nell’undici titolare.