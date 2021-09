Roma-Cska Sofia, emergenza totale | Cinque titolari fuori

Roma-Cska Sofia, queste le ultime notizie relative alle possibili scelte di stasera. Molta influenza l’avranno le numerose assenze.

La sfida di stasera contro gli uomini di Mladenov sancirà la catalisi del nuovo percorso europeo dei giallorossi, presentato da Mourinho come subalterno al campionato ma comunque degno di essere rispettato e da non sottovalutare in nessun modo.

Abbiamo sovente sottolineato come sarà ora fondamentale una felice gestione delle energie, volta a far riposare chi abbia accumulato numerosi minuti in queste prime uscite e a far carburare chi invece sia sceso in campo per poco tempo.

Ciò non significherà però snobbare gli avversari né tantomeno la competizione, dal momento che, soprattutto in questa fase a gironi, l’importanza dei “nemici” permetterà di poter schierare quelle che potremmo definire le seconde linee dello scacchiere.

Il tutto, ovviamente, senza dare nulla per scontato e maturando la solita attenzione e cattiveria agonistica palesata in questi primi quattrocentocinquanta minuti stagionali. In Europa, infatti, non sono mai mancate le sorprese, come testimoniato anche dalle numerose difficoltà incontrate da Pellegrini e colleghi la scorsa stagione proprio contro quelli che saranno gli avversari di stasera.

Roma, il Cska-Sofia senza cinque titolari: emergenza totale per Mladenov

Tra i due tecnici intercorre grande rispetto, come emerso dalle parole dello stesso Mladenov, che ha giocato con la maglia del Setubal nello stesso periodo in cui José muoveva i primi passi da allenatore.

“È tra i migliori al mondo, ma non ha mai smesso di essere una grande persona. C’è sempre stato rispetto tra noi”. Meno dolci, invece, le parole del capitano, Jurgen Mattheij. “Non ci deve interessare se la Roma farà turnover oppure no. Portiamo avanti le nostre idee con coraggio”.

I bulgari, che hanno superato già tre turni in questa competizione e rappresentano la terza forza del campionato, avranno però numerose defezioni. Assenti, infatti, il bomber Caicedo, Geferson e Youga.

Il mister non ha però cercato alibi e ha chiosato la conferenza di presentazione in questo modo. “Mourinho ha tanti giocatori a disposizione. Noi, invece, abbiamo numerosi problemi ma faremo di tutto per portare in alto il nome del Cska”.