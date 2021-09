Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Roma-Cska Sofia, manca pochissimo all’esordio dei giallorossi nella nuova competizione Uefa. Queste le possibili scelte dei due tecnici.

La Roma ha avuto accesso alla Conference League grazie alla doppia vittoria nei due confronti di agosto contro il Trabzonspor. Stasera, alle ore 21.00, ci sarà la prima partita dei gironi di questa nuova manifestazione continentale, da non trascurare e da affrontare con massima attenzione.

Mourinho ha ammesso di voler provare ad arrivare in fondo alla competizione, pur riconoscendo la maggiore importanza del campionato. La sua saggezza calcistica gli permettono però sicuramente di essere consapevole del significato che una competizione come la su citata potrebbe avere.

La Conference rappresenta, infatti, il giusto contesto per provare a portare la Roma a vincere nuovamente qualcosa, avendo alla base un percorso più accessibile rispetto alla Champions e abbastanza similare all’ex Coppa Uefa, dove i giallorossi hanno fatto sempre bene negli ultimi anni.

Roma-Cska Sofia, ecco chi Mourinho potrebbe schierare stasera

Al di là dei discorsi del Palmares, la Conference rappresenta un percorso molto attraente anche da un punto di vista economico. Come spiegatovi qualche settimana fa, infatti, i premi in palio per ogni singola vittoria e a seconda dei piazzamenti all’interno del girone sono tutt’altro che trascurabili.

Servirà in ogni caso una ponderata gestione delle energie, volta a garantire riposo a chi lo Special One consideri inamovibile in campionato e maggiore spazio a chi invece abbia accumulato pochi minuti in Serie A.

In attesa delle scelte ufficiali e dopo avervi dato anche le nostre previsioni circa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione, riportiamo di seguito le probabili scelte dei quotidiani sportivi.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov All. Mourinho

Cska Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Donchev; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut All.Mladenov

Stando alle su riportate, dovrebbe comunque esserci solamente un leggero turnover rispetto alle ultime scelte, grazie alle conferme di almeno un titolarissimo per ogni singolo reparto.

Probabile che si voglia provare ad archiviare subito la pratica per poi effettuare delle rotazioni durante la gara. Maggiori dubbi ci sono invece in casa bulgara. A Donchev, secondo alcune redazioni, potrebbe essere prefrito Mazikou, così come Gefferson a Muhar.