Calciomercato Roma, nuovo incontro con Pinto | Firma imminente

Calciomercato Roma, stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe stato un altri incontro tra le parti in causa. La chiusura della vicenda potrebbe essere vicina.

A quasi un mese dalla chiusura del mercato non si è arrestato l’operato di Tiago Pinto. L’inizio del campionato e delle manifestazioni sportive ha permesso all’iberico di lavorare con maggiore tranquillità.

I riflettori, come detto, sono puntati soprattutto sulle gare e sul grande entusiasmo respirato nella Capitale grazie a queste prime cinque vittorie tra campionato e Conference League. Il mercato, si sa, però, non si arresta mai e ciò giustifica il perché l’ex Benfica stia lavorando su numerosi fronti.

In questi mesi autunnali egli cercherà di risolvere le ultimme questioni lasciate aperte in estate, a partire dalla vicenda esuberi, passando a quella relativa all’approdo di un nuovo centrocampista.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio | Super scambio al fotofinish

Calciomercato Roma, le ultime sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini

Da non dimenticare, infine, la questione legata al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, autentico trascinatore della nuova Roma di Mourinho in queste prime uscite. Il contratto del numero 7 andrà in scadenza il prossimo giugno ma la volontà di continuare il matrimonio accomuna tutte le parti in causa.

La svolta potrebbe essere vicina, soprattutto considerando le ultime notizie riportate da “Il Tempo“. I contatti con l’entourage dell’ex Sassuolo e il dg giallorosso si sono infatti intensificati.

La trattativa procede velocemente e potrebbero esserci interessanti novità a breve, soprattutto considerando l’esito positivo del meeting tenuto ieri dall’intermediario del giocatore, Giampiero Pocetta, e Tiago.