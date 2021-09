Calciomercato Roma, scambio tra esuberi | Affare con la Juventus

Calciomercato Roma, possibile scambio tra esuberi a gennaio. In vista possibile affare con la Juventus di Massimiliano Allegri

Ormai ci sono davvero pochi dubbi. José Mourinho, in mezzo al campo, ha deciso a chi affidare le chiavi della propria squadra e difficilmente cambierà idea. Lo Special, nelle sue scelte, è sempre molto chiaro. E poco importante onestamente tutto il resto: voci, operazioni di mercato, valore che si abbassa. Nella testa dell’allenatore portoghese non c’è nient’altro che la Roma.

Ed è proprio per questo motivo che adesso i vari indizi arrivati su Villar cominciano a essere delle conferme pesanti. Lo spagnolo non rientra nei piani di Mourinho. Non lo vede, il tecnico. Che in mezzo al campo, soprattutto nei due che devono in ogni caso non solo inserirsi nell’area avversaria ma anche andare a recuperare palloni, preferisce gente forte fisicamente che badi al sodo. Senza tocchi in più. E soprattutto che vada, immediatamente, in verticale.

Calciomercato Roma, affare con la Juventus

E appunto per questo motivo, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, a gennaio potrebbe arrivare un affare con la Juventus. Uno scambio tra esuberi, fondamentalmente. Perché Allegri ha bisogno di uno che con i piedi ci sappia fare (e questo Villar, ha dimostrato di poterlo mettere in atto) e Mourinho di un assaltatore dell’area di rigore ma anche di uno che riesce a offrirgli quantità in mezzo: il nome sarebbe quello dell’americano McKennie, che con i bianconeri sta trovando poco spazio e da qui, a gennaio, ne potrebbe trovare sempre di meno.

Una soluzione senza grosse spese che potrebbe mettere tutti d’accordo. Magari per un prestito di sei mesi per capire realmente come i due si possano adattare alle richieste dei propri allenatori. Un’operazione che potrebbe realmente vedere la luce.