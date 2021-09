Calciomercato Roma, cessione a gennaio | La situazione del giocatore

La Roma e José Mourinho vogliono tre attaccanti in rosa. Ma la situazione per uno di questi potrebbe cambiare nel calciomercato.

Nove sono i minuti disputati in campionato e nove sono i minuti giocati in Conference League dall’inizio della stagione di Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo anche ieri non è sceso in campo nella goleada della Roma contro il CSKA Sofia nella competizione europea nata quest’anno. Va detto, però, che nella serata contro i bulgari l’attaccante di proprietà del Real Madrid era ad un passo dal subentrare, ma i problemi fisici di Riccardo Calafiori, uscito malconcio, hanno costretto José Mourinho a preferire l’ingresso di Marash Kumbulla, insieme a Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, Mayoral in uscita a gennaio?

Dunque per Borja Mayoral un’inizio di stagione in netta salita, ma lo Special One vuole contare anche su di lui. Proprio negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, lo spagnolo aveva chiesto la cessione, ma un po’ per le poche ore rimaste, un po’ perché il tecnico portoghese vuole comunque puntare su di lui, alla fine non se ne fece nulla. Il dictat dello Special One è molto chiaro. Arriveranno momenti in cui il club capitolino avrà bisogno di giocare partite con due attaccanti, e proprio per questo Mou ha chiesto alla società la permanenza di tutti e tre i giocatori del reparto offensivo. Il percorso di crescita della Roma nasce anche da qui, ma non è escluso che a gennaio le possibilità per l’uscita di Mayoral non mancheranno.