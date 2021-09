Calciomercato Roma, inverno di fuoco | Addio e colpaccio

Calciomercato Roma, si prospetta una sessione invernale di contrattazioni piuttosto intensa. Una cessione potrebbe sbloccare un addio.

Quasi tutti gli obiettivi di mercato che Pinto si era prefissato di raggiungere sono stati concretizzati. Oltre a Xhaka, però, c’è un altro aspetto che continua a “tormentare” il gm giallorosso, e ci stiamo riferendo al mancato addio degli esuberi ormai considerati tali da Mou. Oltre a Fazio, anche Santon e Nzonzi sono ancora a libro paga dei capitolini, che stanno vagliando diverse soluzioni per provare ad alleggerire ulteriormente il proprio monte ingaggi. In questo senso, la sessione invernale potrebbe rivelarsi gravida di possibili cambiamenti per quanto concerne il centrocampista ex Siviglia, che nei giorni scorsi non ha ceduto alle lusinghe dell’Al Rayyan, disposto a corrispondergli un ingaggio piuttosto importante.

Calciomercato Roma, il Marsiglia non molla Nzonzi: decisiva la cessione di Duje Caleta-Car

Come rivelato da Futbol Frances, e rilanciato da sport.fr, il Marsiglia continua a monitorare con molta attenzione l’evolversi della situazione legata al centrocampista transalpino classe ’88, che Jorge Sampaoli conosce molto bene avendo contribuito a valorizzarne la crescita ai fasti dell’esperienza al Siviglia. Tuttavia, il club francese non può affondare il colpo per una mera questione economica; il rebus potrebbe diventare meno intricato qualora l’Olympique riuscisse a cedere il difensore croato Duje Daleta Car, che però la scorsa estate ha deciso di rispedire al mittente le avances del Wolverhampton.