Calciomercato Roma, Chelsea e Real a fari spenti | Assalto già a gennaio?

Calciomercato Roma, pericolo per Mou: Chelsea e Real Madrid potrebbero tentare l’assalto già a gennaio. Ecco i dettagli.

In questo inizio di stagione la corsia mancina è stata occupata molto bene da Matias Vina, in grado di calarsi sin da subito nella realtà giallorossa, non facendo rimpiangere lo sfortunato Spinazzola. E proprio il laterale azzurro, il cui recupero procede in modo molto spedito, come ammesso dal diretto interessato, potrà fornire quel quid in più in grado di dare man forte ad una squadra che fino ad ora si è spinta oltre i propri limiti, inanellando una striscia di risultati utili consecutivi che sta cominciando a diventare importante.

Tuttavia, i rumours di mercato su “Spina” non accennano a placarsi e, come rivelato da calciomercatonews.com, Chelsea e Real Madrid potrebbero ricominciare ad effettuare sondaggi esplorativi già a gennaio, ritornando alla carica qualora il terzino si dovesse effettivamente ristabilire.

Calciomercato Roma, tormentone Spinazzola: Pinto ha le idee chiare

Ricordiamo che il Real aveva provato a tessere la tela già a giugno, quando Spinazzola stava impressionando tutti al Campionato Europeo, ma l’infortunio dell’ex esterno della Juventus ha stoppato sul nascere qualsiasi velleità di imbastire una trattativa concreta. I Blancos potrebbero ritornare alla carica già durante la sessione invernale di calciomercato, ma bisogna ricordare che la Roma considera incedibile il proprio laterale mancino, per il quale è disposta a rispedire al mittente anche offerte importanti.