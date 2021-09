Roma, Pinto brucia tutti | Acquisto ufficiale

E’ un calciomercato che non si chiude davvero mai quello in casa Roma. Tiago Pinto ha bruciato tutti sul tempo, ora l’acquisto è ufficiale.

Tiago Pinto non conosce limiti, dopo una sessione di calciomercato vissuta col piede sull’acceleratore. Oggi una nuova operazione ufficiale, che brucia sul tempo tutti gli avversari, come la nostra redazione vi aveva anticipato. Il colpaccio era nell’aria, il giocatore era stato avvistato a Trigoria per il provino, negli scorsi minuti è arrivata anche l’ufficialità.

Un colpo importante per la Roma che verrà, un talento sudamericano arrivato dal Brasile. In patria si sprecano i complimenti per lui, designato come erede naturale di Douglas Costa. Grande rapidità di movimento e classe naturale nel dribbling le sue armi più spiccate. Andiamo a conoscere nel dettaglio di chi stiamo parlando.

Tiago Pinto brucia tutti, acquisto ufficiale

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a E Costa Cesco, centrocampista brasiliano, proveniente dal Corinthians#ASRoma pic.twitter.com/9mznfQt1hT — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2021

Parliamo di E Costa Cesco, giovanissimo attaccante proveniente dal Corinthians. Si parla di lui come di un baby fenomeno, classe 20005, attaccante esterno. Verrà aggregato alla squadra Under 17, la società giallorossa batte un altro colpo di mercato, stavolta in prospettiva. Grandissima importanza ai giovani in quel di trigoria, una vera e propria rivoluzione verso una linea verde. Frutto anche del calcio che sta cambiando, e delle quotazioni il più delle volte inverosimili, questo genere di colpi di mercato potrebbe rivelarsi decisiva nel futuro della società. Vedremo quale sarà il percorso del talento sudamericano nelle giovanili giallorosse, una cosa è certa: per Tiago Pinto il calciomercato non si chiude davvero mai.