Roma, Mourinho perfezionista | Chiacchierata a Trigoria

La Roma ha ripreso ad allenarsi a Trigoria, tanti impegni attendono i giallorossi a breve. Mourinho si dimostra ancora perfezionista, con una chiacchierata speciale.

Il morale è alle stelle in casa Roma, sei vittorie in altrettante partite dall’esordio stagionale. Mourinho si sta rendendo protagonista di una partenza esaltante, tutti i meccanismi girano alla perfezione, ed i giocatori sono motivati al massimo. Una Roma a misura dello Special One insomma, alla faccia di chi dava il tecnico portoghese per bollito o, peggio ancora, pentito della scelta giallorossa.

Josè Mourinho è invece completamente immerso nel mondo giallorosso ed è una Roma ad immagine e somiglianza dello Special One. Basti pensare all’ultima vittoria in campionato, vissuta sulle montagne russe contro il Sassuolo e terminata con la “corsa di un bambino” sotto la Curva Sud. Quel bambino ha vinto tutto in carriera, ed oggi sta facendo sognare ad occhi aperti i tifosi giallorossi. Una nuova speranza si è accesa poche ore fa, dopo uno scatto arrivato dall’allenamento a Trigoria.

Ultime da Trigoria, chiacchierata speciale per Mou

🚲 Il video dell'allenamento di oggi è online!#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2021

Dall’account Twitter della Roma arrivano grandi speranze per Leonardo Spinazzola, che sta aumentando i carichi di lavoro giorno dopo giorno. Il terzino sinistro spera di tornare il prima possibile a disposizione della truppa di Mourinho, ed il tecnico ci crede con fermezza, come testimoniato dallo scatto. Leo è fuori dopo il terribile infortunio rimediato ad Euro 2020, lesione del tendine d’achille per il terzino. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione entro fine novembre, e sarebbe davvero un rinforzo schiacciante nella retroguardia giallorossa. Anche ieri infatti c’è stata l’ennesima bocciatura per Reynolds, mai preso in considerazione dal tecnico. Il giovane terzino statunitense è rimasto in panchina nonostante ci siano stati due cambi sulle fasce, Mourinho ha optato per schierare quattro centrali di difesa, sul risultato di 5-1.