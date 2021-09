Roma, altri applausi per Pellegrini | Ecco il grande gesto del capitano

Il numero 7 giallorosso si è reso protagonista anche a partita conclusa facendo un grande gesto per un piccolo tifoso della Roma.

Cinque gol e due assist stagionali, due doppiette e tanta qualità in campo. E’ questo lo straordinario inizio di stagione di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sta dando quella continuità alla squadra che non si era mai vista prima. Battezzato da José Mourinho, ha capito che la Roma ha bisogno di lui e che lui ha bisogno del club capitolino. Il suo rinnovo non è in discussione, anche se la firma ancora non c’è ufficialmente, nonostante ieri sera lo Special One abbia annunciato che è davvero vicina. Insomma un Lorenzo Pellegrini che si è preso in mano la Roma, risollevandola (al momento) dopo le passate stagioni dove le critiche non sono mancate. Intanto ‘Lollo’ si gode il momento, visto che nessun centrocampista attualmente nei top cinque campionati europei ha segnato più reti di Pellegrini considerando tutte le competizioni.

Roma-CSKA Sofia, il grande gesto di Pellegrini

Nella serata di ieri il numero 7 giallorosso, osannato dal pubblico e uscito sotto la standing ovation dei quasi 30 mila spettatori, ha compiuto anche un grande gesto. Al termine del match, proprio all’uscita dal campo, Pellegrini ha notato un piccolo tifoso che stava salutando tutti i calciatori che si dirigevano verso gli spogliatoi, ma il capitano si è fermato e con un grande gesto gli ha regalato la sua maglia, meritandosi ulteriori applausi dei presenti. Il cuore però è andato anche verso la moglie Veronica Martinelli, dedicandogli la doppietta realizzata in campo, recita una storia Instagram di Lorenzo.