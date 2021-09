Roma, l’omaggio del club a “Mai sola mai” | Annuncio social

Roma, l’omaggio social del club giallorosso al nuovo inno: il breve video immortala un Olimpico assolutamente scatenato.

Nell’ultima settimana, il fattore Olimpico è tornato a rivestire un ruolo di indiscussa importanza per la Roma di José Mourinho, che davanti al suo pubblico può contare su quello che viene tradizionalmente indicato come il dodicesimo uomo in campo. Anche contro il CSKA Sofia, il sostegno della torcida giallorossa non è certo mancata, e probabilmente anche per questo il club tramite i propri profili social ha voluto postare un breve video, nel quale il popolo capitolino canta a squarciagola il nuovo inno “Mai sola mai” di Marco Conidi.

🎶 𝘼 𝙩𝙚, 𝙖 𝙩𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙚𝙞 𝙡𝙖 𝙢𝙞𝙖 𝙍𝙤𝙢𝙖! 💛❤️ pic.twitter.com/20quXSlNF1 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2021

Pochi secondi, ma dai quali traspare tutto l’entusiasmo dei tifosi della “Magica”, che, come si evince dai dati degli biglietti venduti per la sfida infrasettimanale contro l’Udinese, tornerà a rispondere presente anche contro i friulani. Gara per la quale sono stati venduti poco meno di 20 mila biglietti.