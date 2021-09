Roma, Pellegrini senza limiti | La UEFA lo incorona

E’ davvero un momento magico per Lorenzo Pellegrini, il numero 7 e capitano giallorosso, è stato incoronato dalla Uefa, è il primo in Europa.

Assoluto protagonista della favolosa partenza di stagione della Roma, Lorenzo Pellegrini è stato incoronato anche dalla UEFA. Un momento di forma eccezionale, frutto della cura Mourinho, lo ha reso una della armi segrete dei giallorossi, una delle più letali. I tifosi giallorossi si godono il loro capitano, in attesa del rinnovo contrattuale. Anche ieri la società è stata chiara, per bocca di Pinto prima della gara e Mourinho nel post, questa settimana potrà essere quella decisiva.

Anche ieri migliore in campo, non più una novità per il numero 7. Ha riacciuffato i bulgari del CSKA Sofia con un gol capolavoro, spianando la strada alla goleada dei suoi, 5-1 il risultato finale. La vittoria più schiacciante nell’esordio assoluto della Conference League è targata Roma, ma le buone notizie non finiscono qui…

L’UEFA incorona Pellegrini, record e premio speciale

E’ proprio del capitano giallorosso il gol più bello della prima giornata di Conference League. Il numero 7 ha regalato una perla al minuto 25 del primo tempo, con un delizioso tocco sotto dal limite dell’area di rigore. C’è anche un altro record da festeggiare in ambito europeo, in coabitazione stavolta con Stephan El Shaarawy. Il Faraone e il Capitano sono infatti i primi due giocatori della storia ad aver segnato in tutte e tre le competizioni, la neonanta Conference, la Champions League e l’Europa League.

Ma c’è anche la ciliegina sulla torta per Pellegrini, che al momento si trova sul tetto d’Europa. Tenendo contro dei primi cinque campionati europei nessun centrocampista ha segnato quanto lui: 5 gol finora. Pellegrini è davvero rinato, complice anche l’importanza con cui Mourinho l’ha messo al centro del progetto Roma. Ormai solo un ricordo le voci di mercato che lo volevano lontano da Trigoria, adesso è il momento di mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale. I tifosi giallorossi vogliono continuare a godersi a lungo il loro capitano, romano e romanista, come tradizione vuole.