Roma, rimpianto Abraham | La reazione dei tifosi

I tifosi del Chelsea commentano positivamente le gesta di Abraham. E c’è qualcuno che lo rimpiange.

Sono 92 le reti da professionista realizzate da Tammy Abraham, due delle quali realizzate proprio in giallorosso (una in campionato nella trasferta contro la Salernitana e una ieri, la prima, all’Olimpico contro il CSKA Sofia in Conference League). Il centravanti costato alla Roma più di 40 milioni di euro, bonus compresi, sta facendo rimpiangere (forse) anche qualche suo ex tifoso. Si perché i supporters del Chelsea sui Social si sono scatenati e continuano a commentare le prestazioni dell’ex giocatore dei blues, per il quale il club londinese ha il diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro (dall’estate 2023, ndr).

Roma, i tifosi del Chelsea contenti di Abraham

L’arrivo del giocatore classe ’97 non era previsto da José Mourinho e da Tiago Pinto, ma la cessione di Edin Dzeko all’Inter ha costretto i Friedkin a mettere nuovamente mano al portafoglio dopo l’altro ingresso non previsto del terzino sinistro, come ammesso più volte dal tecnico portoghese. Dunque, i due acquisti che non ti aspetti Matias Vina e Tammy Abraham, hanno regalato fin qui solamente gioie alla Roma e ai suoi tifosi. Come detto in precedenza, però, non soltanto i tifosi capitolini stanno facendo salti di gioia per le gesta del’attaccante inglese. I tifosi del Chelsea, come riportato dal sito ‘football.london’, stanno commentando positivamente sui Social proprio le prime prestazioni di Tammy come nuovo giocatore giallorosso. “Meritava la possibilità di giocare di più“, uno dei tanti commenti presenti.