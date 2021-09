Roma, Abraham senza freni | “Ecco a chi mi ispiro”

Assoluto protagonista della magica partenza della Roma, Tammy Abraham ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco a chi si ispira in campo.

Josè Mourinho lo ha scelto, Tiago Pinto lo ha rincorso, ora Tammy Abraham se lo gode la Roma. La punta inglese ha trovato la sua prima rete allo stadio Olimpico, mettendo la ciliegina sulla torta del trionfo all’esordio in Conference League. Momento d’oro per il nuovo numero 9 giallorosso, che con la sua voglia e le sue giocate ha conquistato il cuore dei tifosi già dai primi minuti in campo, alla faccia del difficile ambiente romano.

Arrivato in giallorosso nel valzer delle punte che ha coinvolto anche Chelsea ed Inter, con Lukaku a Londra e Edin Dzeko a Milano, il nuovo numero 9 ha parlato oggi ai canali ufficiali della Roma. Seconda rete per lui in stagione, dopo il delizioso gol trovato in campionato sul campo della Salernitana. Una grinta ed una voglia mostruosa, basti pensare che ieri il tecnico lo ha schierato a risultato acquisito, ma la sua prestazione è stata tenace come al solito. Oggi si è aperto ai tifosi giallorossi, indicando quali sono gli attaccanti che più lo hanno ispirato, ed incoronandone uno su tutti.

Tammy Abraham senza freni, ecco i modelli della punta

Impatto devastante per il numero 9, ormai da tempo entrato nel cuore dei tifosi giallorossi, che adesso stanno imparando a conoscerlo anche nella sfera intima. Ecco quali sono i modelli di attaccante a cui s’ispira Tammy, e chi ha deciso di mettere in cima alla lista. Il primo nome è quello di Adebayor: “quando ero ragazzino mi chiamavano tutti Adebayor, dicevano che gli somigliavo. Aveva tecnica, era alto proprio come me. Mi piaceva molto Adebayor.” Poi Drogba, con un curioso aneddoto che vide il bimbo Abraham accompagnato agli allenamenti proprio da Didier. Poi si cita Lewandowski: “ Migliora sempre di più con il passare del tempo”. Si torna in Inghilterra, col nome di Kane: “Cerca sempre di aiutare i più giovani. Aiuta molto su come posizionarsi e come finalizzare. Ottimo compagno di squadra.” Infine incorona il suo modello di punta, Henry: “Il più grande attaccante di sempre. Il mio attaccante preferito. Ancora oggi faccio alcune cose grazie a lui.”