Roma, nessuna sorpresa per Vina | Comunicazione UFFICIALE

Ultim’ora Roma, convocazione ufficiale per Vina: ecco a cosa andrà incontro il terzino uruguayano dei giallorossi.

Contro il CSKA Sofia José Mourinho gli ha permesso di tirare il fiato, dopo un tour de force massacrante tra club e Nazionali. Stiamo parlando dell’unico sudamericano della Roma convocato dal proprio commissario tecnico, quel Matias Vina che ha tenuto in apprensione per alcune ore lo staff medico giallorosso, dopo essere uscito malconcio in occasione della gara contro il Peru. L’ex Palmeiras ha bruciato le tappe del suo recupero, scendendo in campo contro il Sassuolo: prestazione chiaroscurale la sua, che dopo un primo tempo importante, ha visto una ripresa meno arrembante, probabilmente a causa del tuor de force che lo ha visto giocare molte gare ravvicinate.

Roma, Vina convocato dall’Uruguay: sarà impegnato contro Colombia, Brasile ed Argentina

Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati dell’Uruguay, nella quale figura anche il nome di Matia Vina. Ricordiamo che la Celeste sarà impegnata nelle gare di qualificazioni al Mondiale in programma nel 2022 in Qatar, e nei prossimi giorni affronteranno prima la Colombia (il 7 ottobre), poi l’Argentina (il 10 ottobre), e infine il Brasile (il 14 ottobre). Incontri nei quali, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Vina a gravitare sull’out mancino, garantendo equilibrio, corsa e dinamismo.