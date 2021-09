Calciomercato Roma, offerta per il rinnovo | L’annuncio dell’allenatore

Brusca frenata nelle prospettive di calciomercato della Roma, non arrivano buone notizie dalla Germania. Il club tedesco vuole blindare il centrocampista.

E’ un calciomercato che non conosce soste quello in casa Roma, Tiago Pinto è già impegnato per completare la rivoluzione Roma. Dopo una finestra estiva vissuta da assoluto protagonista, con i giallorossi primi per investimenti, già si va tracciando la via per il mercato di riparazione. E Tiago Pinto sembra voler primeggiare di nuovo, in tandem col connazionale Josè Mourinho.

Leggi anche: Hellas Verona Roma, doccia gelata Mou | Un big non convocato

Gli obiettivi di gennaio sono chiari in casa Roma, in cima alla lista c’è il ruolo del mediano. Dopo la clamorosa fumata nera legata allo svizzero Xhaka, la zona nevralgica del campo è l’unica a non aver conosciuto stravolgimenti. Il solo movimento è stato in uscita, ma nella trequarti, con Pastore che ha risolto consensualmente il proprio contratto. Opzione mai presa in considerazione invece da Steven Nzonzi, forse il più spinoso problema per Tiago Pinto, a fronte dell’ingaggio mostruoso percepito dal mediano francese.

Leggi anche: Hellas Verona Roma, biglietti polverizzati | La decisione sul settore ospiti

Calciomercato Roma, brusca frenata per il centrocampista

Non arrivano buone notizie dalla Bundesliga, dopo l’annuncio dell’allenatore del Borussia Mönchengladbach, parliamo di Denis Zakaria. Ecco le parole del tecnico sul centrocampista obiettivo dei giallorossi, in scadenza di contratto: “Vogliamo pensarci in pace. Dobbiamo prima trattare con lui. Faremo di tutto per fare offerte ai giocatori che poi verranno accettate.” Un campanello d’allarme per Tiago Pinto, che aveva scelto lo svizzero come giocatore ideale per rinforzare la mediana giallorossa. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, se dovesse arrivare il rinnovo si potrebbe decidere di virare decisamente verso altri profili.