Calciomercato Roma, bocciatura totale | Nuovo colpo a gennaio

Calciomercato Roma, la bocciatura di Mou nel corso dell’ultima conferenza stampa rimescola le carte in tavola anche per gennaio.

Nel coacervo di esuberi che Pinto avrebbe voluto piazzare ma che non è riuscito a cedere, figura sicuramente Davide Santon, per il quale la Roma avrebbe ricevuto delle offerte le scorse settimane, tutte rispedite al mittente dal diretto interessato, che ha preferito proseguire il suo muro contro muro con il club giallorosso. Fino ad ora Mourinho, pur inserendolo nella lista Serie A per stornare ogni possibile appiglio legale, non lo ha mai convocato, né ha voglia di farlo, come ammesso candidamente dallo Special One nella conferenza stampa di vigilia al match contro l’Hellas Verona.

Calciomercato Roma, Santon definitivamente out | A gennaio serve un altro rinforzo

Fino ad ora l’infaticabile Karsdorp ha fatto il bello e il cattivo tempo, offrendo importanti garanzie sia in fase di non possesso che in proiezione offensiva. Tuttavia, dal momento che l’altro terzino in rosa, Reynolds, non è il prototipo di terzino ideale per Mou, che ha preferito terminare la partita con 4 centrali di ruolo tutti insieme contro il CSKA Sofia, chiaramente Pinto potrebbe puntellare il reparto acquistando un terzino destro di ruolo, che possa interscambiarsi con Karsdorp e fungere da valida alternativa.