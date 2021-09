Calciomercato Roma, Pinto pesca il jolly | Triplo assalto in Serie A

Calciomercato Roma, Pinto pesca il coniglio dal cilindro: colpaccio dall’Inghilterra, ma la concorrenza in Serie A è molto folta.

I campionati inglesi si sono rivelati molto spesso una fucina di talenti molto importante; non ci stiamo riferendo soltanto alla Premier League, ma più in generale al movimento calcistico d’Oltremanica, che negli ultimi anni è ritornato prepotentemente in auge. Milita nella Serie B inglese John Swift, centrocampista offensivo (che può fungere all’occorrenza anche da trequartista), in forza al Reading, squadra nella quale in questo inizio di stagione ha messo già a referto 7 reti. Un dato che non può essere trascurato, e che ha suscitato inevitabilmente l’attenzione di molti addetti ai lavori, ingolositi anche dalla situazione contrattuale del talento inglese, che andrà in scadenza nel 2022.

Calciomercato Roma, anche Pinto su Swift | C’è la concorrenza di Fiorentina e Torino

Secondo quanto riportato da seriebnews.com, quello di Swift è un profilo che potrebbe stuzzicare la fantasie di alcuni club in Serie A. Ci stiamo riferendo non solo alla Roma, che comunque nella propria mediana può già contare su un bagaglio tecnico non indifferente, come evidenziato da queste prime uscite stagionali, ma anche al Torino e alla Fiorentina. Sia la compagine di Juric, che quella di Italiano, hanno a lungo provato a chiudere per un centrocampista dalle caratteristiche di Swift, salvo poi vedersi costretti a virare su altri obiettivi, e chissà che non possa essere proprio il gioiello del Reading il prossimo colpo.