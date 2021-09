Dopo un grandissimo avvio di stagione, la Roma è chiamata a confermarsi in campo e a lavorare per costruire un futuro sempre più importante.

Un avvio di stagione così, Lorenzo Pellegrini, lo sognava probabilmente sin da quando era bambino. Capitano e titolare inamovibile della Roma, la sua Roma, allenata da José Mourinho. Una squadra rinnovata nell’organico e nelle ambizioni, che ha trovato nel numero 7 il suo punto di riferimento in campo. Un leader tecnico e carismatico cui l’allenatore portoghese non rinuncia mai. Le parole che l’allenatore ha speso per Lorenzo nelle sue prime settimane a Roma suonano come un’investitura. E lui ha risposto presente, mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Ora per coronare questo inizio di stagione manca soltanto la firma sul rinnovo di contratto. Una firma sulla quale non sembrano esserci dubbi: tanto Mourinho che il General Manager Tiago Pinto hanno mostrato pubblicamente grande sicurezza rispetto alla fumata bianca con cui si concluderà la trattativa. D’altra parte la volontà del Capitano è chiara: rimanere a lungo alla Roma. E nessuno, dalle parti di Trigoria, intende lasciarselo sfuggire. Per questo nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un nuovo incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa. L’obiettivo è fare ulteriori passi avanti verso il prolungamento dell’accordo.

Calciomercato Roma, Pellegrini verso il rinnovo | “Leader sin da bambino”

Secondo La Gazzetta dello Sport l’impianto generale dell’accordo c’è: stipendio intorno ai 4 milioni di euro con nuova scadenza fissata al 2026 e addio alla clausola rescissoria – altro segnale della volontà di proseguire insieme a lungo. La trattativa ora si concentra su diritti d’immagine e bonus. Non esattamente dettagli, ma l’intenzione delle parti sembra più che chiara. Dopo la trasferta di Verona, quindi, un nuovo appuntamento tra Pinto e i rappresentanti del giocatore dovrebbe garantire ulteriori passi avanti verso la conferma della tradizione, tutta giallorossa, di capitani romani e romanisti. Una tradizione che Lorenzo incarna perfettamente, visto che ha iniziato a giocare per la Roma quando era soltanto un bambino.

“Sin da piccolo era un leader silenzioso“, dice a Il Messaggero il suo primo allenatore in giallorosso Mirko Manfrè. Che poi racconta delle difficoltà per convincere il piccolo Lorenzo ad arretrare la propria posizione in campo, da centravanti a centrocampista: “Persuadere un bambino a lasciare la maglia numero 9 non è mai semplice”, spiega Manfrè. “Allora comincio a farlo giocare una partita de centravanti e una a centrocampo. Così facendo, si rende conto che in quella posizione tocca molti più palloni”. Una svolta per la carriera di Lorenzo. E per la Roma del futuro.