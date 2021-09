Hellas Verona Roma, biglietti polverizzati | La decisione sul settore ospiti

Hellas Verona Roma, entusiasmo alle stelle del popolo giallorosso in vista della gara del Bentegodi di domani pomeriggio.

I tifosi della Roma si sono stretti ancor di più attorno ai propri beniamini, in un sodalizio, un feedback biunivoco, che in questo inizio di stagione sta cementando gli uomini di Mourinho. E così, dopo aver urlato a squarciagola nelle gare casalinghe contro Sassuolo e CSKA Sofia, la torcida giallorossa farà sentire la sua voce anche al Bentegodi, per la sfida in programma contro l’Hellas. Come rivelato dalla questura di Roma, in poche ore sono stati polverizzati i circa 1700 tagliandi messi a disposizione per i tifosi ospiti, dopo che si era resa necessario un allargamento del bacino di affluenza dei supporters della Roma, che oltre alla curva nord prevede anche un settore adiacente e comunicante a quest’ultima.

Ragion per cui, “onde evitare spiacevoli provvedimenti nei confronti degli inottemperanti, la Questura di Verona invita i tifosi romanisti, provenienti dalla regione Lazio, ad astenersi dal recarsi allo stadio Bentegodi qualora sprovvisti di tagliando nominativo di accesso al settore loro riservato.”