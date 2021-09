Hellas Verona Roma, doccia gelata Mou | Un big non convocato

Hellas Verona Roma, la scelta sui convocati per la gara contro gli scaligeri: doccia gelata per la compagine giallorossa.

Una Roma a caccia di conferme si presenta al Bentegodi di Verona con la voglia di acciuffare tre punti importanti per proseguire il proprio percorso di crescita e, perché no, cominciare a lanciare segnali importanti alle dirette concorrenti. Partita ostica quella contro l’Hellas di Tudor, che ha da pochi giorni preso il posto dell’esonerato Di Francesco: Barak e compagni sono fermi ancora a 0 punti, e venderanno cara la pelle. In casa giallorossa bisogna segnalare due notizie importanti, che riguardano i convocati.

Hellas Verona Roma, Vina non convocato | Mkhitaryan stringe i denti

Come appreso Jacopo Aliprandi, non farà parte della lista dei convocati Matias Vina, che ha accusato un problema al ginocchio e che non sarà disponibile per la trasferta in terra veneta. Convocato e regolarmente arruolabile, anche se non al meglio, Mkhitaryan, che stringe i denti e partirà con i suoi compagni: da capire, però, se Mou gli riserverà una maglia da titolare, o se preferirà risparmiarlo facendolo sedere in panchina, impiegandolo a gara in corso. Ci sono anche Calafiori e Karsdorp.