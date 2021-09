Verona-Roma, tegola per Mourinho | Titolare a rischio forfait

Un infortunio dell’ultimo momento potrebbe costringere Mourinho a rivedere i propri piani in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona.

Dopo la sfida di giovedì sera contro il Cska di Sofia, la Roma è pronta rituffarsi sul Campionato. I giallorossi sono attesi dalla trasferta di domani a Verona, dove al Bentegodi troveranno ad attenderli il nuovo Hellas di Igor Tudor. In occasione della sfida infrasettimanale contro i bulgari, José Mourinho ha concesso qualche minuto di riposo ad alcuni dei titolari (quasi) inamovibili di questo inizio di stagione. Per la sfida di domani però il tecnico conta di tornare a schierare la formazione tipo. Quella ammirata nelle prime uscite di campionato e nei playoff di Conference League.

A mettere in discussione le certezze del tecnico portoghese arrivano però notizie poco incoraggianti da Trigoria. Secondo le ultime informazioni disponibili un problema fisico dell’ultimo momento potrebbe scombinare i piani di Mourinho.

Hellas Verona-Roma, problema per Vina | Si teme una distorsione

Dopo il turno di riposo in coppa Matias Vina sembrava destinato a riprendere regolarmente il proprio posto sulla fascia sinistra giallorossa. Protagonista di un sorprendente avvio di stagione, l’uruguayano è diventato subito uno dei punti di riferimento di Mourinho. L’allenatore aveva deciso di mandarlo in campo dal primo minuto anche in occasione della sfida contro il Sassuolo, nonostante il giocatore avesse fatto ritorno dal sudamerica soltanto da poche ore. Secondo quanto scrive Alessandro Austini su Twitter Vina avrebbe però accusato nell’allenamento di ieri un problema fisico. Una botta al ginocchio che metterebbe fortemente in discussione la sua presenza nel match di domani. Di più: secondo quanto afferma il giornalista il timore è che l’uruguayano possa essere vittima di una lieve distorsione. Se così fosse Vina potrebbe rischiare di rimanere fuori anche per il match infrasettimanale contro l’Udinese.