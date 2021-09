Traguardo Roma, nuovo record | Solo Inter e Juve avanti

La Roma è pronta a ributtarsi sul campionato, dopo l’abbuffata di gol in Conference League. Nella trasferta di Verona si taglierà un traguardo speciale.

La Roma è pronta per rituffarsi in campionato, domani pomeriggio alle ore 18 i giallorossi faranno visita all’Hellas Verona. Gialloblù che hanno da poco esonerato Eusebio Di Francesco e all’esordio in panchina ci sarà l’ex Juventus Igor Tudor. La truppa di Mourinho è in un momento di forma straordinario, e l’entusiasmo inizia ad essere contagioso tra i tifosi giallorossi. La Roma andrà al Bentegodi per difendere la vetta e la squadra taglierà un traguardo epocale.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pinto pesca il jolly | Triplo assalto in Serie A

Proprio nella scorsa giornata di campionato il tecnico Josè Mourinho aveva festeggiato un record pazzesco, le mille panchine in carriera. Stavolta sarà la Roma a raggiungere un traguardo clamoroso, che la vede sul podio della Serie A. Solo Inter e Juventus sono avanti in questa speciale classifica, andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Leggi anche: Hellas Verona Roma, doccia gelata Mou | Un big non convocato

La Roma entra nella storia della Serie A, che traguardo

I giallorossi al Bentegodi scriveranno la storia della società, perchè sarà la partita numero 3000 in Serie A. Davanti alla Roma, solo Inter e Juventus, in questa speciale classifica. I giallorossi finora hanno preso parte a 93 campionati nazionali, tra Divisione Nazionale e Serie A, con una sola stagione in Serie B, nell’anno 1951-52. Sono passati 92 anni dall’esordio nel massimo campionato italiano, correva l’anno 1929. Non fu un dolce esordio però, l’Alessandria ebbe la meglio col risultato di 3-1. E c’è una piccola maledizione da sfatare, non solo l’esordio fu amaro. Anche la partita numero 1000 non andò bene, nel 1962 arrivò una sconfitta contro il Mantova, stavolta per 2-0. Nessuna vittoria neanche in occasione della gara numero 2000, quando arrivò un pareggio per 1-1 contro la Cremonese. Scrivere la storia ed invertire la rotta dei traguardi, fin qui amari, è questa la nuova missione dello Special One, atteso dalla trasferta del Bentegodi.