Verona-Roma, conferenza stampa Mourinho | Live

Verona-Roma, queste le parole dello Special One alla vigilia della sfida con gli scaligeri.

“Con il Cska Sofia sarebbe troppo facile pensare di essere stati perfetti. Non voglio andare in questa direzione ma dobbiamo analizzare i problemi incontrati e le cose fatte bene. Possiamo fare anche meglio rispetto a giovedì, da un punto di vista della qualità del gioco e della performance difensiva”.

Sulla questione stadio: “Voglio essere legato alla squadra e alla piazza. Avere uno stadio sifgnifica molto ma non voglio sconfinare da quello che è il perimetro del mio ruolo. Ho letto le affermazioni della Raggi, vedremo in futuro che accadrà”.

“Siamo qui da diversi minuti ma non abbiamo ancora parlato della sfida di domani ma ci stiamo soffermando su tante questioni diverse” ha risposto Mourinho alle domande sulla situazione legata a Villar e relativa alle questioni fisiche di Vina e Mkhitaryan. Su questi ultimi: “Hanno due piccolissimi problemi ma confido nello staff medico e conto ancora di poterli convocare per domani. Se vuoi una risposta su Villar, non capisco il perché della domanda. Solo perché gioca meno dell’anno scorso? Fonseca aveva una visione del calcio diversa dalla mia e anche una rosa differente. Non ho nessun problema con lui, semplicemente Veretout e Cristante stanno giocando benissimo. Non ha senso parlare di titolari perché si cambiano spesso molti giocatori. Ci fidiamo di tutti”.