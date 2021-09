Serie A, salta un’altra panchina | Pronto l’ex Roma

E’ un inizio di stagione che sta riservando tante sorprese, anche nel mercato delle panchine. Spunta anche l’ex capitano della Roma come rimpiazzo in Serie A.

Il perfetto inizio di stagione della Roma, condito da sei vittorie consecutive, è stato accompagnato da tante sorprese in Serie A. Ben due gli esoneri nelle prime tre gare, uno dei quali coinvolge direttamente i giallorossi. Infatti, oggi pomeriggio, la Roma è attesa dalla sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Ma sulla panchina gialloblù non troveranno l’ex Di Francesco.

Sulla panchina scaligera è pronto all’esordio Igor Tudor, l’allenatore croato è stato ufficializzato subito dopo l’esonero dell’ex Roma. Tudor ha risolto il contratto con la Juventus, dove lo scorso anno era stato assistente di Andrea Pirlo. Ennesima panchina saltata è quella di Leonardo Semplici, al Cagliari è stato ufficializzato il ritorno di Walter Mazzarri. Ma il valzer delle panchine è tutt’altro che concluso, e potrebbe coinvolgere anche Daniele De Rossi.

Ennesimo ribaltone in Serie A, arriva De Rossi?

Il prossimo candidato verso l’esonero potrebbe essere Sinisa Mihajlovic, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Fresca di ieri la sonora batosta subita sul campo dell’Inter, punteggio tennistico per i nerazzurri che hanno chiuso la gara sul 6-1. A dispetto di un buon inizio di campionato, 7 punti in tre gare, la società felsinea sembra aver deciso di non continuare col tecnico serbo. E la suggestione si chiama Daniele De Rossi, ex capitano giallorosso era stato a lungo accostato alla panchina emiliana questa estate. Per lui si era parlato con insistenza anche dell’ipotesi Fiorentina, che ha poi scelto Gattuso prima ed Italiano poi. Un altro ribaltone stavolta potrebbe arrivare in quel di Bologna, finalmente De Rossi potrebbe trovare una panchina per misurarsi con la Serie A, chissà che effetto farebbe, sia a lui che ai tifosi, ritrovarsi la Roma da avversario?