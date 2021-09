Calciomercato Roma, occasione dallo United | Colpaccio con lo sconto

Calciomercato Roma, potrebbe profilarsi una ghiotta occasione per i giallorossi, già nel mercato di gennaio.

L’ultima conferenza stampa di José Mourinho, alla vigilia della delicata trasferta in quel di Verona, ha offerto degli spunti piuttosto interessanti. Oltre ad esaminare la tipologia di gara che potrebbe profilarsi contro l’Hellas, al netto dell’avvicendamento in panchina degli scaligeri, lo Special One ha parlato anche della situazione legata a Santon, che, per ammissione del tecnico, non sarà reintegrato in rosa. Ragion per cui, posto che le chances di un utilizzo di Reynolds sembrano essersi ridotte al lumicino, è molto probabile che Pinto decida di puntellare il reparto terzini già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Roma, lo United fa fuori Dalot: occasione per Pinto?

Come rivelato dal “The Sun“, lo United potrebbe decidere di piazzare numerose pedine considerate non indispensabili da Solskjaer: nel ventaglio dei papabili esuberi, figura anche il profilo di Diogo Dalot, terzino portoghese classe ’99, che la scorsa stagione ha militato tra le fila del Milan. Il “Diavolo”, però, non è riuscito a trovare l’accordo con lo United per un ritorno all’ombra del Naviglio dell’ex Porto, che è restato ai Red Devils; la grande versatilità, nonché la capacità di giostrare su entrambe le corsie laterali in virtù di una duttilità che può risultare determinante, potrebbero ingolosire i giallorossi, alla ricerca di un vice Karsdorp all’altezza.