E’ un calciomercato che non conosce soste quello in casa Roma, caratterizzato da ribaltoni continui. L’ultimo è di ieri e vede i giallorossi guardare in casa Porto.

Tiago Pinto è stato assoluto protagonista del calciomercato estivo in Italia, la Roma ha battuto tutti in campionato per quanto riguarda gli investimenti. Unico neo, in una campagna acquisti fragorosa, il mancato arrivo del centrocampista. Paradossalmente il primo acquisto da regalare a Mourinho è rimasto incompiuto. Ma è tutto rimandato a gennaio, con l’apertura della finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, nuovo ribaltone | Pista portoghese

In principio fu Xhaka, il mediano svizzero era dato per fatto in casa Roma, salvo poi rimangiarsi tutto, dopo la presa di posizione del tecnico dell’Arsenal. Situazione simile si sta venendo a creare in Bundesliga, molte coincidenze con l’affare sfumato coi Gunners. E’ svizzero anche Deniz Zakaria, a lungo indicato come prima scelta del tecnico Mourinho. Anche il mediano, in forza al Borussia M’gladbach, andrà in scadenza ma anche in questo caso il club tedesco è pronto a fare muro. Di ieri l’annuncio del direttore sportivo, come vi avevamo anticipato. Allora torna a prendere piede la pista che vede il tandem portoghese alla guida del mercato romanista guardare in casa propria. Il nome che rimbalza in queste ore è quello di Sérgio Oliveira, centrocampista classe 1992. L’obiettivo di Mourinho è quello di trovare un potenziale terzo titolare, da alternare a Cristante e Veretout. Centrocampista che non risponde all’identikit ne di Villar ne di Diawara, le due principali alternative di ruolo al momento. E dal Porto potrebbe aprirsi una nuova trattativa, infatti il tecnico Sérgio Conceição, in questa parte di stagione sembra non affidarsi a Oliveira come titolare, ancora fuori forma. Ecco che gli occhi di Pinto potrebbero tornare a fissarsi sull’esperto mediano, per una Roma ancora più lusitana.