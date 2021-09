Calciomercato Roma, epurazione totale | Nuovo regalo per Mou

Calciomercato Roma, pronta l’epurazione, con Mourinho e Pinto che osservano con molta attenzione l’evolversi della situazione.

Mancano ancora alcuni mesi all’apertura della sessione di negoziazioni invernale, ma qualcosa sembra già smuoversi. Da un lato c’è la necessità di molti club di mettere a punto quelle cessioni che, o per un motivo, o per un altro, non si sono concretizzate; dall’altra la volontà di alcuni calciatori di cambiare aria, per provare a trovare nuovi stimoli. Entrambe queste caratteristiche si “sposano” bene con il profilo di Donny van de Beek, che allo United non ha mai espresso quelle qualità che spinsero i Red Devils a prelevarlo dall’Ajax.

Calciomercato Roma, rebus van de Beek: l’addio allo United è inevitabile

Come riferito dal “The Sun“, Van de Beek potrebbe essere ceduto già a gennaio dallo United, sebbene il suo contratto scada nel 2025. La sua valutazione si attesta sui 30 milioni di euro, ma la sensazione è che il club inglese possa venire incontro alle esigenze di un eventuale acquirente, pur di liberarsi di un calciatore che sembra un corpo avulso alla creatura plasmata da Solskjaer. Alcuni rumours accostavano l’olandese alla Roma già qualche mese fa, ma i giallorossi andavano alla ricerca di un profilo diverso; chiaramente, qualora si dovessero materializzare diversi addii, e lo United decidesse di accettare eventualmente anche la formula del prestito, se ne potrebbe riparlare.