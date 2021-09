Hellas Verona-Roma, rischio meteo | Le ultimissime

La Roma è pronta per tornare in campo in Serie A. Questo pomeriggio alle ore 18 l’attende l’Hellas Verona, al Bentegodi è scattato l’allarme meteo.

Trovare la settima vittoria consecutiva, è molto semplice la missione della Roma di Josè Mourinho. I giallorossi sono attesi questo pomeriggio, alle ore 18, allo stadio Bentegodi. La Roma arriva galvanizzata dalla rotonda vittoria all’esordio in Conference League. Esordio trionfale, 5-1 al CSKA di Sofia, dopo un inizio gara scioccante, che aveva visto i bulgari trovare il vantaggio. L’obiettivo è allungare la striscia vincente, ma gli ostacoli saranno tanti e non verranno solo dal terreno di gioco.

Hellas Verona-Roma scatta l’allarme meteo, le ultimissime

Diverse grane per il tecnico portoghese, i tanti impegni ravvicinati cominciano a presentare il conto. Out il terzino sinistro titolare, infatti Vina non ha raggiunto Verona con i compagni. Per il laterale difensivo un problema in allenamento martedi scorso, una lieve distorsione al ginocchio in seguito ad un contrasto. Niente di allarmante, ma meglio non rischiare nulla, col primo turno infrasettimanale in vista. Anche Mkhitaryan ha avuto dei problemini, ma è stato convocato ugualmente dal tecnico, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Di fronte gli uomini di Tudor, all’esordio sulla panchina veronese, gialloblù ancora fermi a zero punti, una posizione di classifica drammatica. Nel frattempo, sul capoluogo veneto, è scattato anche l’allarme meteo. Già dalla mattina cielo coperto e alta probabilità di precipitazioni, nel pomeriggio è attesa un’intensa perturbazione. Previsti temporali e rovesci intensi, specialmente nelle prime ore del pomeriggio. Considerando che il fischio d’inizio è alle ore 18, la gara potrebbe iniziare con condizioni meteo avverse. Servirà in ogni caso la migliore Roma, davanti un avversario ferito ma rabbioso, con i calciatori che avranno voglia di mettersi in mostra davanti al nuovo tecnico.