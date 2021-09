Quando manca poco all’inizio di Hellas Verona-Roma vediamo insieme le formazioni ufficiali delle due squadre.

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Al Bentegodi i giallorossi sfidano il nuovo Hellas targato Igor Tudor. L’allenatore croato è stato scelto dal club per sostituire Eusebio Di Francesco. Una decisione arrivata dopo tre giornate di Campionato per dare una scossa alla squadra apparsa in difficoltà nell’avvio di stagione.

Di tutt’altro tenore l’avvio di stagione della Roma. Sotto la guida di José Mourinho i giallorossi hanno inanellato sei vittorie in altrettante partite ufficiali. Il tecnico portoghese non intende interrompere la striscia vincente e la Roma si presenta oggi a Verona con l’obiettivo di fare ritorno nella Capitale con tre punti in carniere.

Dopo la parentesi europea di giovedì, con la roboante vittoria sul Cska di Sofia, Mourinho sceglie quindi di puntare sui titolarissimi di questo avvio di stagione. Le uniche novità sono quelle legate alle assenze per infortunio. E così Riccardo Calafiori è pronto alla seconda partita consecutiva da titolare per sostituire Matias Vina, vittima di una contusione al ginocchio. Conferma anche per Eldor Shomurodov. L’attaccante ex Genoa trova quindi la sua prima partita da titolare in Campionato, battendo la concorrenza di Stephan El Shaarawy. Un affaticamento muscolare ha infatti costretto Mkhitaryan, fin qui sempre titolare nel ruolo, a saltare la trasferta contro i gialloblù. Ecco le scelte degli allenatori.

HELLAS VERONA (4-3-1-2): Montipò; Davidovic, Gunter, Ceccherini, Faraoni; Barak, Ilic, Lazovic; Bessa; Caprari, Simeone.

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cetin, Casale, Cancellieri, Canale, Ragusa, Tameze, Hongla.

All.: Tudor.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

A disposizione: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Villar, Diawara, Carles Perez, Mayoral, Shomurodov, Darboe, Zalewski.

All.: Mourinho.