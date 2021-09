Hellas Verona Roma, i convocati di Tudor | C’è un recupero lampo

Hellas Verona Roma, ecco i convocati di Tudor in vista della gara contro i giallorossi: rispetto alla vigilia, da segnalare un recupero lampo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un match importante per i giallorossi, alla ricerca di ulteriori conferme dopo gli ottimi segnali mostrati nelle prime apparizioni stagionali, con Pellegrini e compagni a punteggio pieno sia in campionato sia nel girone di Conference. La compagine di Mou si presenta al Bentegodi “incerottata”, con Vina assente e Mkhitaryan non al meglio; se la passa peggio la nuova creatura di Tudor, che dovrà fare i conti con le assenze, tra le altre, di Sutalo, Frabotta e Veloso.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, occasione dallo United | Colpaccio con lo sconto

Hellas Verona Roma, ecco i convocati di Tudor: c’è Tameze

A dispetto delle indiscrezioni trapelate alla vigilia, Tameze è stato regolarmente convocato: il centrocampista sembra aver dunque smaltito il problema fisico che ne aveva messo in dubbio l’utilizzo nei giorni scorso. Ecco l’elenco completo dei convocati dell’Hellas:

Pandur, Faraoni, Barak, Lazovic, Kalinic, Caprari, Lasagna, Ilic, Cetin, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Gunter, Berardi, Magnani, Bessa, Davidowicz, Ragusa, Tameze, Hongla, Montipò, Simeone.