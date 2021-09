Roma, Mourinho spera | Decisione entro il 30 settembre

Roma, Mourinho si augura che la proposta avanzata in queste ore possa concretizzarsi quanto prima.

La corsa di Mourinho sotto al settore più caldo dello stadio contro il Sassuolo ha romanticamente ricordato quella di più di dieci anni fa in Juve-Inter per festeggiare il gol di Maicon o quella ancora più nota di Old Trafford nel 2004.

Una scena alla quale, purtroppo, tanti tifosi si erano disabituati in questi mesi pandemici, caratterizzati dal silenzio degli stadi e dall’infelice rumore delle sirene, dominante nell’assordante mutismo delle città. A distanza di quasi due anni, però, la situazione sembra essere cambiata e, finalmente, si sta pian piano riassaporando un ritorno alla semi-normalità.

Gli stadi si stanno pian piano riempendo, sempre nel pieno rispetto delle restrizioni e a capienza ridotta ma dando finalmente possibilità, previo green-pass, di seguire la propria squadra del cuore da vicino.

Roma, l’ultima proposta del Consiglio dei Ministri per la capienza degli stadi

L’importanza del fattore pubblico è stata messa in risalto proprio dall’assenza di quest’ultimo nell’ultima stagione e mezzo. Mourinho ha sin da subito voluto battere sul grande apporto che la visceralità affettiva dei giallorossi possa avere sulla squadra, trascinata e omaggiata per tutti i 90 minuti dalla Sud e dagli altri settori in queste prime quattro gare casalinghe.

Ciò giustifica il motivo per il quale a Roma, così come in tante altre piazze di Italia, ci sia grande attesa per la scelta che dovrà essere varata nella prossima settimana. Nella sua ultima seduta, il Consiglio dei Ministri ha discusso sulla questione stadi e relativamente alla capienza di questi ultimi. All’o.d.g. il punto: “Disponibilità a riesaminare le misure di distanziamento e valutare l’aumento della capienza per i luoghi che ospitano attività culturali e sportive”.

L’idea è quella di incrementare del 30% la capienza, arrivando ad occupare gli impianti dell’80%. La parola passa ora al Comitato tecnico scientifico, che dovrà esprimersi entro il prossimo 30 settembre.

A riportarlo è “Il Corriere della Sera“.