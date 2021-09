Roma, stadio a Tor di Valle: c’è la svolta | Annuncio UFFICIALE

Roma, c’è una novità importante che riguarda la vicenda legata allo stadio a Tor di Valle: l’annuncio ufficiale fuga ogni tipo di dubbio.

Stadio sì, stadio no, stadio forse. Dopo tanta incertezza trapelata nei mesi scorsi, il tam tam legato alla possibile costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle è giunta al suo turning point. Come riportato da laroma24.it, poco meno di due settimane fa, e più precisamente il 7 settembre, una lettera da parte dell’Urbanistica capitolina indirizzata all’As Roma, la società Eurnova e la CPI, ha sancito la conclusione dell’iter stadio, avvenuta dopo il voto sancito il 21 luglio in occasione dell’Assemblea capitolina.

Roma, il testo dell’Assemblea sullo stadio a Tor Di Valle

Ecco un estratto del testo: “Dal 4/8/2021 al 18/8/2021, l’Assemblea capitolina ha deciso di prendere atto del mutamento dello scenario della situazione di fatto e di diritto venutasi a verificare e, pertanto, di revocare la deliberazione dell’Assemblea capitolina 132/2014“. Ragion per cui, “restano impregiudicati tutti gli atti contenuti nel provvedimento in questione”. La notifica del testo è chiaramente correlata al ricorso al Tar, i cui tempi in questa circostanza si estendono dal 7 settembre al 6 novembre.