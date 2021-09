Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

By

Verona-Roma, è ormai tutto pronto per la quarta sfida di campionato che metterà i giallorossi di fronte ai nuovi gialloblu di Igor Tudor.

L’ex Udinese è stato individuato dagli scaligeri come il profilo ideale cui affidare la ripartenza della squadra, dopo aver totalizzato zero punti nelle prime tre giornate sotto la gestione firmata Di Francesco.

I capitolini dovranno essere ben consapevoli delle insidie della gara, dal momento che si troveranno di fronte una squadra necessitante di punti e volenterosa di regalare la prima gioia al proprio pubblico.

Servirà attenzione e intelligenza, contro un avversario da sempre molto ostico per la Roma e su un campo difficile.

Verona-Roma, le probabili scelte di Tudor e Mourinho

Il match sancirà il ritorno della Roma sul luogo del delitto, in quello stadio dove circa un anno fa si concretizzò uno degli errori burocratici più tristi della storia capitolina. Tante cose sono cambiate da quel momento, quando Dzeko figurava in panchina come promesso sposo della Juventus prima che la trattativa saltasse.

Il tecnico era il connazionale di Mourinho, Paulo Fonseca, ancora ignaro delle tante difficoltà che avrebbe incontrato lungo il cammino della sua seconda stagione italiana. Tornando al presente, riportiamo di seguito quelle che potrebbero essere le scelte dei due mister.

Lo Special One dovrà rinunciare a Vina e a Mkhitaryan, che è comunque partito con la squadra ma non sarà rischiato dal primo minuto, in seguito all’affaticamento riportato negli ultimi allenamenti.

Verona (3-4-2-1) Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone. All. Tudor

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori ; Cristante , Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

Maggiori dubbi in casa Verona, dove Tudor potrebbe optare per lo schieramento di Tameze al posto di Hongla e preferire Lasagna a Caprari, schierando un attacco a due punte con conseguente avanzamento di Ilic.