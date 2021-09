Verona-Roma, non solo Vina | Altra assenza per Mourinho

Verona-Roma, importante novità in casa giallorossa relativa all’assenza di un giocatore. Non è partito con la squadra.

Contro gli scaligeri, i capitolini cercheranno la settima vittoria di fila in questa stagione e il quarto tris di punti in Serie A, dopo essersi imposti sui tre avversari italiani fin qui incontrati.

La partita nasconde numerose insidie, dal momento che metterà di fronte a Veretout e compagni una rosa storicamente ostica per loro e necessitante di punti, dopo aver sempre perso in questi primi 270 minuti stagionali.

Barak e compagni hanno salutato in settimana Eusebio Di Francesco, esonerato per la quarta volta consecutiva. Ripartiranno dal pragmatismo di Igor Tudor, reduce dall’ultimo anno in bianconero come adepto di Pirlo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, mediana da potenziare | Nome nuovo per il futuro

Verona-Roma, importante esclusione dell’ultim’ora: Zalewski non è partito con la squadra

Mourinho dovrà essere bravo a gestire le energie in questa fase di campionato, che porterà la sua squadra ad affrontare numerosi impegni in modo ravvicinato. Le scelte di Conference hanno confermato come il portoghese cercherà di garantire, tramite la competizione europea, maggiore minutaggio a chi abbia finora giocato meno in Serie A.

Con ogni probabilità sarà però stasera schierato per la seconda volta consecutiva da titolare Riccardo Calafiori, a causa della problematica rimediata da Vina che gli ha impedito di partire con la squadra. Gli esami strumentali hanno fortunatamente escluso problematiche gravi ma si è comunque preferito di non rischiare.

Oltre a lui, anche Nicola Zalewski è rimasto a casa. Il polacco ha avuto problemi di stomaco che gli impediranno di poter essere annoverato tra le eventuali risorse in panchina dello Special One.