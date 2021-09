Verona-Roma, la reazione di Cristante | Ecco le sue parole

Cristante ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la sconfitta. Adesso però l’entusiasmo non dovrà diminuire.

Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta per 3-2 contro l’Hellas Verona, la prima stagionale arrivata alla quarta giornata di campionato. La stagione è ancora lunga e la Roma ha però tante partite da affrontare nel giro di pochi giorni, un vero e proprio tour de force. La stanchezza, non è comunque una scusante, come ha affermato il numero 4 giallorosso: “Siamo stanchi come tutti. Fosse così non sarebbe comunque una scusante”. Il giocatore fa coppia con Jordan Veretout ed è probabile che la squadra inizia ad accusare un po la stanchezza visto che sia lui che il francese vengono ritenuti da Mourinho i ‘titolari’ della squadra in quel reparto.

Verona-Roma, la reazione di Cristante

“Abbiamo sbagliato un po’ con la palla, un po’ qualche scelta difensiva. Potevamo fare meglio soprattutto dopo il vantaggio – ha continuato Cristante -. Nella prima parte della ripresa siamo andati in difficoltà e non siamo stati bravi a tenere duro. Quando prendi tre gol tutti sbagliano. Gli errori si sommano tutti. In tutti i ruoli abbiamo sbagliato. In settimana rivedremo gli errori. La stagione è lunga, dobbiamo ripartire dalla prossima. Di certo non perdiamo l’entusiasmo dopo una sconfitta”.