Calciomercato Roma, rebus in corsia | Doppia pista per Pinto

Calciomercato Roma, la questione terzini è diventato un problema per Mourinho: a tal fine, si starebbe valutando una doppia pista in entrata.

Nel momento in cui José Mourinho ha annunciato di non voler reintegrare in rosa Davide Santon, alla luce del mancato utilizzo di Reynolds in questo frangente di stagione, ha di fatto spalancato le porte al rincorrersi di indiscrezioni inerenti il possibile acquisto di un nuovo terzino. Karsdorp sta offrendo buone garanzie, ma per una squadra che ambisce al raggiungimento della Champions League, c’è bisogno di un degno sostituto, che si possa disimpegnare bene quando chiamato in causa.

Ecco perché Pinto, secondo quanto riportato da calciomercato.com, starebbe provando ad allacciare i contatti con il Manchester United, per sondare la situazione relativa a Diogo Dalot, che sostanzialmente non rientra nei piani dei Red Devils. Come vi avevamo anticipato, il portoghese si sarebbe potuto rivelare un profilo assolutamente “sostenibile” in chiave giallorossa, sia per l’età del calciatore, sia per i costi relativamente contenuti del suo cartellino, con il gm che sarebbe lusingato all’idea di chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, già a gennaio.

Calciomercato Roma, si segue anche la pista Molina

Sempre stando alla medesima fonte, occhio anche alla possibile pista che porta a Molina, che comunque rispetto a Dalot ha una valutazione molto più alta, con l’Udinese che difficilmente deciderà di optare per una cessione che non sia a titolo definitivo. L’exploit dell’argentino ha comunque attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, e si tratta indubbiamente di un profilo monitorato anche dalla Roma.