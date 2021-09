Calciomercato Roma, bomba Mayoral | Maxi intreccio in Serie A

By

Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione relativa al futuro di Borja Mayoral, il cui futuro potrebbe essere ancora in Italia.

Non è stato un inizio di stagione facile per Borja Mayoral, che ha visto sensibilmente ridimensionato il proprio minutaggio a seguito dell’esplosione di Tammy Abraham, a cui Mourinho ha de facto affidato le chiavi del proprio reparto offensivo. Lo spagnolo, nelle gerarchie dello Special One, è dietro anche a Eldor Shomurodov, che rispetto all’attaccante di proprietà del Real Madrid può essere impiegato anche sulle corsie esterne, o all’occorrenza da seconda punta atipica.

Già ad agosto sono stati segnalati i primi mal di pancia di Borja, per il quale si era vociferato l’eventualità di un ritorno alle Merengues. Anche la Fiorentina avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi, ma senza affondare il colpo vista la decisione di Commisso di trattenere Vlahovic. Ciò non toglie che Vlahovic possa alla fine lasciare la Roma, pur restando in Serie A.

Calciomercato Roma, anche il Milan potrebbe pensare a Mayoral

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, il Milan potrebbe mettersi a caccia del bomber spagnolo, “subentrando” alla Roma nel prestito dal Real Madrid, soprattutto se Ibra e Giroud non dovessero offrire le giuste garanzie da un punto di vista fisico. Ciò permetterebbe a Pioli di avere a disposizione un attaccante che comunque ha imparato a conoscere la Serie A, nonché un attaccante integro da un punto di vista fisico. Al momento una vera e propria trattativa non è nata, anche perché manca ancora molto all’apertura della sessione invernale di calciomercato, ma la situazione Mayoral è da tenere sotto osservazione, perché gravida di possibili clamorosi risvolti.