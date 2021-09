Calciomercato Roma, futuro in panchina? “Per ora spero vinca con Mou”

Calciomercato Roma, l’ex centrocampista giallorosso ha rilasciato interessanti dichiarazioni relative alla possibilità di allenare i capitolini in futuro.

Allo stadio Bentegodi di Verona è ieri arrivata la prima sconfitta della rosa di Mourinho, arrestata dai “nuovi” scaligeri di Tudor. Bravi, questi ultimi, a mettere in campo cattiveria agonistica e intensità, dimostrando di voler reagire all’esonero di Di Francesco e iniziare a fare qualche punto.

I primi tre della loro stagione sono arrivati proprio contro Pellegrini e compagni, per i quali non poco ha pesato il fattore stanchezza. “La prima sconfitta arriverà e sarà in quel momento in cui dovremo dimostrare di essere uniti” ha dichiarato in passato l’allenatore giallorosso.

Il momento è arrivato e, isolandosi dai rumors di una piazza che si esalta e si abbatte troppo velocemente, bisognerà essere bravi a ritrovarsi per poter al meglio affrontare i prossimi impegni di campionato e Conference.

In queste ore, intanto, sono arrivate delle interessanti dichiarazioni da parte di Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid che ha toccato vari punti ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si libera a zero | Pinto pensa all’affondo

Calciomercato Roma, a tutto Ancelotti: dalla separazione con il Napoli ad un eventuale futuro in giallorosso

Il sessantaduenne di Reggiolo ha inizialmente parlato del campionato italiano, esprimendo un giudizio sul momento vissuto dalla Juventus e sulla condizione della nuova Inter di Inzaghi, affrontata in Champions lo scorso mercoledì.

“L‘Inter ha giocato molto bene contro di noi in Champions League, credo possa competere per vincere lo scudetto. La Juventus ha perso certe certezze e fa fatica a trovare una continuità e identità ma alla fine sarà una delle candidate a vincere. Il campionato italiano è molto equilibrato quest’anno”.

Ancelotti ha poi commentato la scelta dei Friedkin di puntare su Mourinho. “Ha trovato la piazza giusta per la sua indole. Ho subito pensato che fosse la piazza giusta per lui”.

Sulla possibilità di allenare un giorno la Roma: “Non so il futuro cosa ci riserverà. Al momento spero che i giallorossi vincano con Mou, così come spero che il Milan torni ai vertici. Sono due squadre a cui sono molto legato. Per il futuro non lo so, ora al Real per me è come una luna di miele”.