Calciomercato Roma, occasione a Manchester | Già trovato il sostituto

Calciomercato Roma, da Manchester i giallorossi potrebbero sfruttare una succulenta occasione per acuire le risorse della rosa.

I giallorossi sono reduci dalla prima sconfitta di questo campionato e saranno ora chiamati ad affrontare due gare ostili in pochi giorni. Giovedì 23 settembre Pellegrini e compagni affronteranno l’Udinese.

Domenica, invece, Mourinho si appresta ad affrontare il suo primo big match da tesserato giallorosso e il suo primo derby capitolino. Servirà una ponderata gestione delle energie per poter affrontare nel migliore dei modi i prossimi 180 minuti anche da un punto di vista fisico.

Intanto, ai piano alti di Trigoria, la società continua a lavorare per acuire le risorse della rosa nel prossimo futuro. I nomi maggiormente seguiti interessano il reparto di centrocampo ma va sottolineata anche la nascita di una nuova pista legata alla difesa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, epurazione totale | Nuovo regalo per Mou

Calciomercato Roma, occasione Dalot per la fascia?

La priorità di Mourinho riguarda, come noto, la mediana ma in queste ore è salito in cattedra il nome di Diogo Dalot, terzino del Manchester United che ha trascorso l’ultima stagione in rossonero.

I capitolini hanno palesato alcuni limiti sulle corsie difensive, dove vantano solo due titolari. Reynolds è ancor troppo acerbo mentre Calafiori, schierato con continuità in queste due partite, deve ancora crescere da un punto di vista tecnico-tattico, oltre che di condizione atletica.

Non sono dunque da escludersi eventuali novità anche in questa regione. Ritornando all’esterno spagnolo, da quando è rientrato in Premier ha trovato sempre meno spazio, non potendo vantare la fiducia di mister Solskjaer.

Quest’ultimo non lo considera all’altezza per poter ricoprire il ruolo di sostituto di Wan Bissaka. Ciò giustifica la celerità con la quale i Red Devils si stanno muovendo per arrivare ad ingaggiare Valentino Livramento.

Il terzino del Southampton piace molto e una sua partenza ridurrebbe ulteriormente lo spazio del numero 20, che però non partirà prima della prossima estate. A riportarlo è Todofichajes.net.