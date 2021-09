Calciomercato Roma, Mourinho accontentato | Via libera Friedkin

Calciomercato Roma, Mourinho accontentato: c’è il via libera da parte dei Friedkin per il calciatore. In settimana nuovo incontro

La prestazione di ieri ha fatto dare il via libero definitivo ai Friedkin. E Mourinho finalmente è stato accontentato, visto che lui stesso ha spinto per il rinnovo del capitano. Sì, questa che è appena cominciata, sembra proprio essere la settimana decisiva per il rinnovo fino al 2026 di Lorenzo Pellegrini. Lui aveva già rassicurato lo Special One, svelando che la firma era ormai cosa imminente, e il tempo è maturo. Ormai ci siamo davvero. Quello che il capitano ha dimostrato ieri ha convinto la proprietà americana. Pinto ha avuto così il va libera per alzare l’offerta.

Ieri Lorenzo ha spaccato la partita con una perla: un gol di tacco meraviglioso, al volo, che aveva permesso ai giallorossi di passare. Poi nel secondo tempo ha messo quel pallone in mezzo che Ilic nel tentativo di anticipare Abraham ha spedito dentro la propria porta. E’ stato decisivo, quindi, ma non è bastato per evitare la prima sconfitta della stagione. In ogni caso, però, è arrivato sicuramente il momento di chiudere la questione rinnovo.

Calciomercato Roma, le cifre del rinnovo di Pellegrini

Sarà il contratto più importante insieme a quello dell’attaccante inglese. Saranno quattro i milioni di euro, compresi i bonus, che Pellegrini guadagnerà nei prossimi anni. Pinto farà un passo in avanti – così come spiega il Corriere dello Sport – e si spera che anche l’entourage del calciatore non crei altre difficoltà. Non è questa, ovviamente, la sensazione che circola attorno a Trigoria. Non ci dovrebbero essere ormai più dubbi sulla questione.

Mouirinho, quindi, è stato accontentato. Mourinho, quindi, può pensare solamente a far crescere la sua Roma. Ad aiutarla a non commettere quegli errori che ieri sono costati carissimi e che hanno portato alla prima sconfitta in stagione. Il capitano sarà al suo fianco.