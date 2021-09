Calciomercato Roma, doppio rinforzo | Mourinho ha le idee chiare

Calciomercato Roma, Mourinho ha le idee chiare: ha chiesto a Tiago Pinto un doppio rinforzo in vista del mercato di gennaio. I nomi

Manca ancora diverso tempo alla riapertura delle trattative. Gennaio non è poi così vicino ma, onestamente, nemmeno tanto lontano. E allora Tiago Pinto si prepara a far felice Mourinho, dopo aver praticamente chiuso per il rinnovo di Pellegrini. Lo Special One ha le idee chiare: per cercare di arrivare in fondo e per essere in corsa in tutte le competizioni, servono due elementi. Due centrocampisti centrali, importanti, che possano aiutare Veretout e Cristante. Perché gli altri, da Villar a Diawara, non hanno quelle caratteristiche che l’allenatore portoghese chiede.

E allora, secondo quanto riportato da todofichajes, Mou chiederà uno sforzo alla propria società. Uno di quelli importanti. Ok, si tratta di due elementi che vanno in scadenza di contratto alla fine di questa stagione e quindi, forse, sotto l’aspetto economico ci potrebbero essere dei vantaggi. Ma uno sforzo, comunque, i Friedkin, dovranno farlo.

Calciomercato Roma, Mou ha chiesto due elementi

Sì, Mou li vuole entrambi. Sia Zakaria che Witsel. Entrambi giocano in Bundesliga, ed è in quel campionato che la Roma ovviamente guarda per rinforzarsi. Sia lo svizzero che il belga hanno un contratto con i rispettivi club (Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund) che scade il prossimo 30 giugno. E quindi si deve trattare se non si vuole perderli a parametro zero. Una situazione che potrebbe agevolare Tiago Pinto nell’opera di convincimento.

Sarà, insomma, un mercato invernale decisamente “caldo”. Anche perché, il general manager portoghese avrà il compito di piazzare chi è ancora in rosa e che non ha nessuna possibilità di scendere in campo da qui alla fine della stagione. Sì, nessuno si è dimenticato di loro.