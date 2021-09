Calciomercato Roma, esonero ufficiale | In corsa l’ex giallorosso

Dall’estero rimbalzano voci sul possibile ritorno in panchina di un ex allenatore giallorosso.

Le voci di mercato non si fermano mai. Nonostante la sessione estiva si sia conclusa da poco e manchino ancora diversi mesi alla riapertura ufficiale delle trattative, sono diverse le ipotesi che coinvolgono giocatori ed allenatori. In casa giallorossa la panchina è al sicuro: José Mourinho è saldamente al timone della squadra e dopo un avvio brillante interrotto dal passo falso di ieri a Verona intende riprendere ritmo già a partire dalla sfida di giovedì contro l’Udinese.

Ma quando si parla di calciomercato bisogna ormai tenere in considerazione anche campionati e club “minori” che negli ultimi anni stanno emergendo e cercando di crescere anche attraverso l’ingaggio di giocatori e tecnici provenienti dalle più blasonate leghe europee. E’ il caso anche di un ex tecnico giallorosso, finito in questi giorni nel mirino di un club arabo.

Calciomercato Roma, opzione per Rudi Garcia | Lo vuole l’Al Nassr

Rudi Garcia ha guidato la Roma tra il 2013 e il 2016. Il tecnico francese è rimasto molto legato ai colori giallorossi e dopo l’esperienza nella Capitale è tornato ad allenare in patria. Fu lui, infatti, la scelta dell’Olimpyque di Marsiglia per la stagione 2016/17. Attualmente l’allenatore transalpino è libero da ingaggi e per questo il suo nome è diventato il principale obiettivo dell’Al Nassr. Il club di Riad ha ufficializzato nelle ultime ore l’esonero dell’ex tecnico Mano Menezes – un passato anche come c.t. del Brasile – e vorrebbe convincere Garcia a intraprendere questa nuova avventura in Arabia Saudita. Per ora l’ex allenatore della Roma riflette sulle opportunità, consapevole che il trasferimento all’Al Nassr rappresenterebbe un passo indietro rispetto agli standard raggiunti in carriera. Da Riad, però, insistono: è lui il grande sogno del club.